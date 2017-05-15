В ДФО за сутки сгорело более 740 гектаров леса За сутки зарегистрировали 25 лесных пожаров

На Дальнем Востоке за прошедшие сутки сгорело более 740 га леса. Об этом в понедельник сообщили в департаменте лесного хозяйства по федеральному округу.

Всего за сутки зарегистрировали 25 лесных пожаров, 9 из них находятся на 162 га в Якутии, 8 – на площади 302,3 га в Хабаровском крае. Специалисты за это же время ликвидировали 10 очагов возгораний. В настоящее время на территории федерального округа продолжают действовать 10 пожаров.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории ДФО возникло 782 пожара на общей площади в 111 тыс. га. Эти цифры превышают аналогичные показатели прошлого года. В 2016 году за это же время в округе возникло 679 пожаров. Их площадь составила 603,4 тыс. га.