Toyota профинансирует создание летающего автомобиля Компания инвестирует около $350 тыс.

Японская корпорация Toyota профинансирует создание летающего автомобиля. Об этом в понедельник сообщили в компании.

По данным Nikkei Asian Review, японский автоконцерн выпустит управляемый латающий автомобиль в начале 2019 года. На разработку авто Toyota выделит около $350 тыс. в течение следующих трех лет.

По информации СМИ, автомобиль будет подниматься в воздух с помощью роторов, по принципу работы беспилотников. Машина сможет набирать высоту до 10 метров и скорость до 100 км в час. Автомобиль сможет передвигаться также и по земле.

Тестовые испытания машины стартуют в конце 2018 года. Вместе с новинкой разработчики планируют принять участие в зажжении Олимпийского огня в Токио на играх 2020 года.

Работу над летающими автомобилями ведут сразу несколько компаний. Помимо Toyota, это Uber и Aurora Flight Services, Lilium, Pal-V, Kitty Hawk и AeroMobil.