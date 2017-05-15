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15.05.17 / 09:12 Новости / Общество / Россия и мир

Toyota профинансирует создание летающего автомобиля

Компания инвестирует около $350 тыс.

Toyota-Motor-Corp- vishvagujarat.comЯпонская корпорация Toyota профинансирует создание летающего автомобиля. Об этом в понедельник сообщили в компании.

По данным Nikkei Asian Review, японский автоконцерн выпустит управляемый латающий автомобиль в начале 2019 года. На разработку авто Toyota выделит около $350 тыс. в течение следующих трех лет.

По информации СМИ, автомобиль будет подниматься в воздух с помощью роторов, по принципу работы беспилотников. Машина сможет набирать высоту до 10 метров и скорость до 100 км в час. Автомобиль сможет передвигаться также и по земле.

Тестовые испытания машины стартуют в конце 2018 года. Вместе с новинкой разработчики планируют принять участие в зажжении Олимпийского огня в Токио на играх 2020 года.

Работу над летающими автомобилями ведут сразу несколько компаний. Помимо Toyota, это Uber и Aurora Flight Services, Lilium, Pal-V, Kitty Hawk и AeroMobil.

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