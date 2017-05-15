Чистая прибыль «Лукойла» в I квартале сократилась на 65% год к году До 6 млрд рублей

Чистая прибыль компании «Лукойл» в I квартале 2017 года по российским стандартам бухучета составила 6 млрд рублей, что на 64,7% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом компания сообщает в официальном отчете в понедельник.

Основным фактором снижения в «Лукойле» называют уменьшение размера распределения прибыли дочерних обществ на 20,6 млрд рублей год к году. При этом выручка компании (47,5 млрд рублей) сократилась, а управленческие расходы (7,1 млрд рублей) выросли в 1,4 раза.

Напомним, в 2016 году чистая прибыль «Лукойла» по международным стандартам финотчетности уменьшилась на 29%, составив менее 207 млрд рублей. Напомним, ранее руководитель компании Вагит Алекперов заявил, что компания намерена продать активы на Украине, в Литве, Эстонии, Латвии и Польше.