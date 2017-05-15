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15.05.17 / 03:59 Новости / Общество / Россия и мир

В Мексике при взрыве пиротехники пострадали 11 человек

Причина инцидента остается неизвестной

Мексика виноградники jazztour.ruВ результате взрыва пиротехники в церкви поселка Ла-Орталиса в штате Мехико пострадали 11 человек. Об этом накануне рассказали местные спасательные службы.

Взрыв произошел в помещении церкви, где хранились пиротехнические изделия. При взрыве обрушилась 10-метровая стены здания. Обстоятельства дела в настоящее время устанавливаются полицейскими.

Это не первая подобная ситуация в Мексике за последнее время. Несколькими днями ранее 14 человек погибли в результате взрыва склада с пиротехническими материалами в штате Пуэбла. Причиной инцидента стали действия местного жителя, который выпустил одну из ракет в здании с взрывоопасными материалами. Складская пиротехника предназначалась для будущего праздника.

По материалам: ria.ru
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