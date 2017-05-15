В Мексике при взрыве пиротехники пострадали 11 человек Причина инцидента остается неизвестной

В результате взрыва пиротехники в церкви поселка Ла-Орталиса в штате Мехико пострадали 11 человек. Об этом накануне рассказали местные спасательные службы.

Взрыв произошел в помещении церкви, где хранились пиротехнические изделия. При взрыве обрушилась 10-метровая стены здания. Обстоятельства дела в настоящее время устанавливаются полицейскими.

Это не первая подобная ситуация в Мексике за последнее время. Несколькими днями ранее 14 человек погибли в результате взрыва склада с пиротехническими материалами в штате Пуэбла. Причиной инцидента стали действия местного жителя, который выпустил одну из ракет в здании с взрывоопасными материалами. Складская пиротехника предназначалась для будущего праздника.