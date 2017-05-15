Минюст планирует создать базу данных обо всех россиянах Реестр создается совместно с Минфином и ФНС

Минюст намерен создать единый реестр всех граждан России. Об этом в понедельник сообщила директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России Александра Дронова.

«Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует. В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о населении», — сказала она. Реестр создается совместно с Минфином и ФНС.

Напомним, ранее Министерство юстиции РФ приостановило работу религиозной организации «Свидетели Иеговы». Организацию признали экстремистской.