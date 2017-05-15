Источник: Миранчук останется в «Локомотиве» на следующий сезон Футболист хочет прогрессировать под руководством Юрия Семина

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук останется в московском клубе на следующий сезон. Об этом АБН рассказал источник, близкий к руководству «железнодорожников», в понедельник.

По его словам, футболист принял решение не менять коллектив, так как уверен, что под руководством главного тренера команды Юрия Семина готов прогрессировать. Условия нового контракта с 21-летним российского полузащитника не разглашаются. Источник отметил, что в клубе не хотят существенно увеличивать зарплату футболиста.

Напомним, зимой Миранчук мог перейти в несколько российских клубов из первой восьмерки. СМИ сообщали о возможном переходе в «Краснодар», «Рубин», «Зенит» или «Спартак». По итогам сезона полузащитника «Локомотива» вызвали в расширенный список сборной России на Кубок Конфедераций.