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15.05.17 / 12:22 Новости / Россия и мир / Финансы

Московский НПЗ приостановил прием нефти из-за нештатной ситуации

А также сдачу продукции

Московский НПЗ

Фото: infoportalrf.ru

Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) приостановил прием энергоносителя из-за нештатной ситуации. Об этом в компании «Транснефть» сообщили в понедельник.

В чем заключается нештатная ситуация, в «Транснефти» не пояснили. Также НПЗ приостановил сдачу нефти, указывает «Интерфакс».

Также, как рассказали в компании, перебои в работе есть с заводом «Лукойла» в Перми и заводом «Танеко» в Нижнекамске. На заводе в Перми в начале мая произошел пожар. В Нижнекамске завод ограничил работу из-за капитального ремонта.

Отметим, Московский НПЗ обеспечивает центральный регион нефтью в 40% случаев. НПЗ находится в Капотне. Это предприятие «Газпром нефти».

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