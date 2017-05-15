Московский НПЗ приостановил прием нефти из-за нештатной ситуации

Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) приостановил прием энергоносителя из-за нештатной ситуации. Об этом в компании «Транснефть» сообщили в понедельник.
В чем заключается нештатная ситуация, в «Транснефти» не пояснили. Также НПЗ приостановил сдачу нефти, указывает «Интерфакс».
Также, как рассказали в компании, перебои в работе есть с заводом «Лукойла» в Перми и заводом «Танеко» в Нижнекамске. На заводе в Перми в начале мая произошел пожар. В Нижнекамске завод ограничил работу из-за капитального ремонта.
Отметим, Московский НПЗ обеспечивает центральный регион нефтью в 40% случаев. НПЗ находится в Капотне. Это предприятие «Газпром нефти».
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