Начальник московского метро ушел в отставку И перешел на работу в РЖД

Начальник «Московского метрополитена» Дмитрий Пегов ушел в отставку. Об этом в организации сообщили в понедельник.

Как пишет ТАСС, Пегов стал вице-президентом РЖД. Новым главой столичной подземки стал Виктор Козловский.

Ранее Козловский занимал должность первого заместителя начальника метрополитена. Дмитрий Пегов руководил московским метро с лета 2014 года. Его предшественника Ивана Беседина отправили в отставку после аварии поезда на Арбатско-Покровской линии. До этого Пегов работал в филиале РЖД, Дирекции скоростного сообщения, на посту гендиректора.