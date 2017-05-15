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15.05.17 / 16:04 Новости / Россия и мир

Начальник московского метро ушел в отставку

И перешел на работу в РЖД

Московское метро отставка

Фото АБН

Начальник «Московского метрополитена» Дмитрий Пегов ушел в отставку. Об этом в организации сообщили в понедельник.

Как пишет ТАСС, Пегов стал вице-президентом РЖД. Новым главой столичной подземки стал Виктор Козловский.

Ранее Козловский занимал должность первого заместителя начальника метрополитена. Дмитрий Пегов руководил московским метро с лета 2014 года. Его предшественника Ивана Беседина отправили в отставку после аварии поезда на Арбатско-Покровской линии. До этого Пегов работал в филиале РЖД, Дирекции скоростного сообщения, на посту гендиректора.

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