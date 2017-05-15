Создатели MP3 объявили о «смерти» формата Прекратили выдачу лицензий на ПО для работы с форматом

Создатели формата MP3 объявили о его «смерти». Институт интегральных схем общества Фраунгофера опубликовал заявление в понедельник.

Разработчики рассказали об истечении сроков действия лицензий на ПО для работы с MP3. В институте рассказали, что будущее за более новым форматами: MPEG-H или AAC.

Истечение лицензий на патенты означает прекращение лицензионных сборов. Таким образом, формат MP3 может быть встроен в разные продукты без отчислений в пользу владельцев. Формат MP3 является одним из самых популярных форматов. В основу формата mp3 лег кодек ASPEC (Adaptive Spectral Perceptual Entropy Coding).