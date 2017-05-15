Начался весенний угон автомобилей

С наступлением весны, в преддверии тепла и отпусков оживает не только природа, но и граждане, специализирующиеся на угоне автомобилей. По статистике страховых компаний, доля Москвы и МО составляет 25%, а на Санкт-Петербург и ЛО приходится более половины от всех угонов по стране. Наибольшее внимание традиционно вызывают автомобильные бренды премиум класса: BMW,Toyota Land Cruiser, Land Rover, Infiiniti и Mersedes.

Ситуацию в двух столицах комментирует Директор Департамента оперативного реагирования компании ARKAN, федерального оператора услуг безопасности на базе спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS, одного из лидеров российского рынка услуг безопасности Игорь Тужилкин:

«Действительно, с начала мая мы фиксируем значительное увеличение количества попыток угона автомобилей, как в Питере и в Москве, так и в ближайших к ним пригородах. Автолюбители все чаще выезжают за город или на лето переезжают жить на дачу. Только за прошедшие четыре месяца мы предотвратили 97 попыток угона в Санкт-Петербурге и 42 – в Москве. Риск угона возрастает в несколько раз, если Вы владеете Mazda CX-5, Toyota Land Cruiser или Range Rover. Наиболее опасная ситуация в Приморском, Выборгском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга. В Москве в зоне риска – вся территория «Новой Москвы», а также близлежащие к ней районы».

Несмотря на усилия, предпринимаемые властями, по оборудованию автомагистралей и перекрестков камерами видео слежения, увеличению эффективности поиска угнанных автомобилей, прежде всего сам автовладелец должен принять все необходимые меры, направленные для предотвращения угона.

При всем многообразии выбора, на данный момент, наиболее эффективны охранно-поисковые системы, имеющие защищенный радиоканал для передачи сигнала тревоги, который работает независимо от спутников и сетей связи GSM в выделенном диапазоне частот, так как его практически невозможно заглушить техническими средствами.

Надо помнить, где бы вы ни парковали свою машину, не забывайте ставить ее на сигнализацию, не оставляйте ключи и документы в салоне. Если у Вас установлена спутниковая противоугонная система – всегда держите при себе метку и храните ее отдельно от ключей и телефона.

Если все же Вы не обнаружили свой автомобиль на месте, следует немедленно обратиться в полицию, предварительно проверив, не увез ли машину эвакуатор. Единая информационная и диспетчерская служба в Санкт-Петербурге — (812) 680-33-33 или 004 (с мобильного нужно будет набрать +7-812-004), в Москве — (495) 539-22-99