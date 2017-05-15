Члены наркокартеля напали на журналистов в Мексике Из-за материала о наркопреступности в стране

Около 100 предполагаемых членов наркокартеля напали на журналистов в Мексике. Об этом заявил накануне представитель штата Герреро Роберто Альварес.

По информации France Presse, инцидент произошел в штате Герреро в субботу. Члены картеля «Ла Фамилия» остановили семь журналистов на шоссе. Преступники украли у них ценные вещи, в том числе автомобиль. В адрес журналистов прозвучали угрозы. Причиной такого поведения стал материал, который журналисты готовили о наркопреступности в стране.

Штат Герреро – один из самых преступных в Мексике. В штате на протяжении долго времени продолжается война наркокартелей за поставку наркотиков в США.

В конце апреля в городе Сьюдад-Хуарес полиция задержала лидера наркокартеля «Ла Линеа» Мигеля Лойя. Помимо хранения и продажи наркотиков, лидера наркокартеля также обвиняют в похищении людей и вымогательстве.