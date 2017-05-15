Все новости

15.05.17 / 00:21 Новости / Общество / Россия и мир

Члены наркокартеля напали на журналистов в Мексике

Из-за материала о наркопреступности в стране

сша мексикаОколо 100 предполагаемых членов наркокартеля напали на журналистов в Мексике. Об этом заявил накануне представитель штата Герреро Роберто Альварес.

По информации France Presse, инцидент произошел в штате Герреро в субботу. Члены картеля «Ла Фамилия» остановили семь журналистов на шоссе. Преступники украли у них ценные вещи, в том числе автомобиль. В адрес журналистов прозвучали угрозы. Причиной такого поведения стал материал, который журналисты готовили о наркопреступности в стране.

Штат Герреро – один из самых преступных в Мексике. В штате на протяжении долго времени продолжается война наркокартелей за поставку наркотиков в США.

В конце апреля в городе Сьюдад-Хуарес полиция задержала лидера наркокартеля «Ла Линеа» Мигеля Лойя. Помимо хранения и продажи наркотиков, лидера наркокартеля также обвиняют в похищении людей и вымогательстве.

По материалам: afp.com
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

112 SQL queries done. Page generation took 0,119 seconds.