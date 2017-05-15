Все новости

15.05.17 / 12:07 Новости / Россия и мир

NASA показало снимок пострадавшего от наводнения участка Марса

Сделанный орбитальной станцией MRO

NASA показало снимокNASA показало снимок поверхности Марса, которая пострадала от древнего наводнения. Фото опубликовано агентством накануне.

Снимок сделан орбитальной станцией Mars Reconnaissance Orbiter. На фотографии запечатлен участок поверхности планеты: фрагмент горы и оползень.

Ранее агентство заявило об обнаружении «потоков» металлов на Марсе. Орбитальному зонду удалось обнаружить железо, магний и натрий. Исследователи предполагают, что наличие металлов в атмосфере планеты объясняется столкновениями с астероидами. Металлы, входящие в состав астероидов, ионизируются и остаются в ионосфере планеты.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

110 SQL queries done. Page generation took 0,119 seconds.