NASA показало снимок пострадавшего от наводнения участка Марса Сделанный орбитальной станцией MRO

NASA показало снимок поверхности Марса, которая пострадала от древнего наводнения. Фото опубликовано агентством накануне.

Снимок сделан орбитальной станцией Mars Reconnaissance Orbiter. На фотографии запечатлен участок поверхности планеты: фрагмент горы и оползень.

Ранее агентство заявило об обнаружении «потоков» металлов на Марсе. Орбитальному зонду удалось обнаружить железо, магний и натрий. Исследователи предполагают, что наличие металлов в атмосфере планеты объясняется столкновениями с астероидами. Металлы, входящие в состав астероидов, ионизируются и остаются в ионосфере планеты.