Нефть Brent торгуется выше $52 на фоне заявлений России и Саудовской Аравии Выросла в цене почти на 3%

Нефть эталонной марки Brent торгуется на Межконтинентальной бирже ICE выше отметки $52. В понедельник по фиксингу на 16:40 по московскому времени баррель Brent стоит на бирже $52,2.

Brent дорожает на 2,8%. На 3% растет в цене WTI – до отметки $49,3 за баррель.

Аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что ралли в нефти продолжает набирать обороты. Цены для Brent выше $52 являются максимальными за две недели. «Баррель вернулся к отметкам от 28 апреля, но пока его покупают на слухах, так как до фактов все еще очень далеко», — предостерегает Бодрова.