СМИ: Во время обыска у убившего подругу и ребенка сотрудника МИД нашли оружие и боеприпасы Мужчина покончил с собой тоже

Во время обыска у мужчины, который минувшей ночью в Москве застрелил подругу и ее дочь, нашли оружие и боеприпасы. Мужчина работал в МИД, сообщили в понедельник в правоохранительных органах и подтвердили в МИД.

Как сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник, у мужчины нашли четыре охотничьих ружья и много боеприпасов. Телеканал также называет имя мужчины: Александр Шилин. В МИД есть сотрудник с таким именем, он работает в посольстве РФ в Индонезии.

В Следственном комитете подтвердили, что накануне ночью в Москве произошло двойное убийство. Мужчина застрелил из охотничьего ружья женщину и ребенка, а потом покончил с собой. СК возбудил дело по статье об убийстве двух и более человек.