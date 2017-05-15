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15.05.17 / 14:32 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

За весенний период с улиц Петербурга вывезли более 70 тыс. тонн грязи

Городские предприятия использовали 325 тыс. кубометров воды

Фото АБН

Фото АБН

За весенний период с улиц Петербурга городские службы вывезли более 70 тыс. тонн грязи. Об этом в Смольном сообщили в понедельник.

Как отметили в комитете по благоустройству, предприятия использовали 325 тыс. кубометров воды. В Смольном сообщили, что из-за окончания ночных заморозков дорожники активизировали поливомоечные работы: из-за дождя убирать грязь удается эффективнее и быстрее.

Отметим, за прошлую неделю с городских улиц вывезли более 300 тонн мусора и около 5 тыс. тонн грязи. На мойку покрытия ушло более 35 тыс. кубометров воды. За этот период предприятия отработали около 6 тыс. смен техники.

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