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15.05.17 / 01:50 Новости

Во Франции при стрельбе пострадали три человека

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

Полиция ФранцияВо французском департаменте Сена и Марна при стрельбе пострадали три человека. Об этом накануне заявили в полиции департамента.

Инцидент произошел в центре скопления около 40 людей в муниципалитете Даммари-ле-Лис. Один человек находится в тяжелом состоянии, остальные детали происшествия остаются неизвестными. В настоящее время на месте работает полиция.

Неделей ранее в пригороде Парижа также произошла стрельба. В городе Плезир преступник несколько раз выстрелил в мужчину, который в это время сидел в своем автомобиле. После этого стрелок скрылся с места преступления. Полиция продолжает его поиски

По материалам: larepublique77.fr
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