Во Франции при стрельбе пострадали три человека Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

Во французском департаменте Сена и Марна при стрельбе пострадали три человека. Об этом накануне заявили в полиции департамента.

Инцидент произошел в центре скопления около 40 людей в муниципалитете Даммари-ле-Лис. Один человек находится в тяжелом состоянии, остальные детали происшествия остаются неизвестными. В настоящее время на месте работает полиция.

Неделей ранее в пригороде Парижа также произошла стрельба. В городе Плезир преступник несколько раз выстрелил в мужчину, который в это время сидел в своем автомобиле. После этого стрелок скрылся с места преступления. Полиция продолжает его поиски