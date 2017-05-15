Чистая прибыль ВТБ в I квартале выросла в 46 раз год к году До 27,6 млрд рублей

Чистая прибыль банка ВТБ в I квартале 2017 года выросла в 46 раз год к году. Финансовую отчетность банк опубликовал в понедельник.

В январе-марте ВТБ получил 27,6 млрд рублей чистой прибыли. Такой рост в кредитно-финансовой организации обусловили ростом доходов (как процентных, так и комиссионных), а также хорошим качеством портфеля кредитов и контролем за расходами.

Напомним, в прошлом году в I квартале ВТБ заработал 600 млн рублей. Обе отчетности выполнены по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Еще годом ранее, в 2015 году, в I квартале компания уходила убыток в размере 18,3 млрд рублей. Отметим, на 31 марта 2017 года кредиты банка юрлицам составили 7,1 трлн рублей, кредиты физлицам — 2,23 трлн рублей.