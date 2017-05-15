Прокуратура вернула запрос о «недвижимости Медведева» отправителю Сочла его ошибочным

Прокуратура РФ вернула в Следственный комитет запрос о наличии в деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева признаков коррупции. Об этом в понедельник рассказал депутат Госдумы РФ от КПРФ Валерий Рашкин.

Как пишет РБК, Рашкин просил Генпрокуратуру проверить информацию из фильма Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о недвижимости Медведева. Ведомство назвало запрос «ошибочно направленным».

Расследование ФБК о Медведеве появилось в сети в марте. Антикоррупционеры заявляют, что у Медведева есть несколько участков в России и за рубежом, а также виллы и виноградники. В аппарате Медведева комментировать фильм считают бессмысленыым. Фильм стал поводом для масштабных всеройссийских митингов против коррупции.