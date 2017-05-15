Путин призвал Центробанк быть аккуратным в своих действиях Ранее аналитики регулятора сказали, что не стоит поддерживать слабый курс рубля

Президент России Владимир Путин призвал Центробанк быть аккуратным в своих действиях. Об этом президент заявил после форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

Путин прокомментировал исследование департамента прогнозирования банка, в котором говорится, что России опасно иметь искусственно ослабленный рубль. Президент подчеркнул, что «искусственно ничего нельзя делать, и в этом я согласен с Банком России».

Он также оговорил, что все действия ЦБ ранее были сбалансированными и верными. Резких действий быть не должно, но действовать в сторону снижения ключевой ставки, отметил Путин.

Отметим, ранее департамент исследований и прогнозирований Центробанка предупредил, что занижение курса рубля может быть опасным. Слабый рубль не сможет простимулировать производство, а приведет к снижению производительности труда. Также политика занижения рубля может привести к падению уровня зарплат и стандартов потребления.