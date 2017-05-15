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15.05.17 / 09:40 Новости / Россия и мир / Экономика

Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ

На период до 2030 года

путин радуга 1Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности России. Указ опубликовали в понедельник.

Стратегия рассчитана до 2030 года. Она должна предотвратить кризис в нескольких сферах: ресурсов, сырья, производства, науки, технологий и финансов. Также она предусматривает заботу о благосостоянии и качестве жизни россиян.

Теперь правительство за три месяца должно разработать меры для реализации стратегии. В том числе возможность более совершенных ответных санкций.

Ранее Владимир Путин утвердил стратегию развития информационного общества. Срок этой стратегии такой же – до 2030 года. Документ подразумевает замену иностранного оборудования и программного обеспечения на российское. Также РФ должна защищать информационную безопасность страны, говорится в стратегии. СМИ сообщали, что документ нацелен на ликвидацию анонимности в интернете.

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