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15.05.17 / 15:02 Новости / Россия и мир / Экономика

Путин прокомментировал размер дивидендов «Газпрома»

Будет зависеть от реальных денежных потоков

Путин

Коллаж АБН

Президент России Владимир Путин прокомментировал размер дивидендов, которые будет выплачивать «Газпром». Об этом он рассказал в понедельник.

Госкорпорация выплатит дивиденды исходя из реальных денежных потоков, а не исходя из данных финансовой отчетности по МСФО. По словам Путина, у «Газпрома» по международным стандартам отчетности прибыль большая, но она «бумажная». Реального денежного потока нет, пояснил Путин.

Напомним, совет директоров «Газпрома» определит размер дивидендов 16 мая. Ранее правление госкорпорации рекомендовало сохранить размер дивидендов на уровне 2015 года. Это 7,9 рубля на акцию. В настоящий момент для расчета дивидендов учитывается отчетность по российским стандартам бухучета. Существует проект постановления, обязывающий компании выплачивать дивиденды по МСФО. Однако в прошлом году этот проект принят не был.

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