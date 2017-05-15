Путин прокомментировал последний ракетный пуск КНДР Ракета упала рядом с границами РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал последний ракетный удар КНДР. Он высказался об этом в понедельник.

Путин подчеркнул, что Россия категорически против расширения клуба ядерных держав. С другой стороны, он призвал к диалогу с КНДР и потребовал прекратить запугивать эту страну, найти способы мирного решения проблем.

Непосредственно для России этот пуск угрозы не представлял, отметил Путин. Но «ничего хорошего в этом нет», — сказал президент.

Накануне США сообщили, что ракета, которую запустила КНДР, упала рядом с российской границей. СМИ сообщили, что она оказалась в Тихом океане менее чем в 100 км от Владивостока. Ракета пролетела около 700 км. В Японии заявили, что ракета приземлилась между побережьями Северной Кореи и Японии.