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15.05.17 / 14:17 Новости / Политика / Россия и мир

Путин: Время отвечать на вопрос об участии в президентских выборах еще не пришло

До этого говорил, что «должно пройти время»

ПутинДля Владимира Путина еще не время говорить об участии в грядущих президентских выборах. Он заявил об этом в понедельник, выступая на форуме в Пекине.

Один из журналистов напомнил Путину, что тот обещал ответить на вопрос о выборах, когда «пройдет время». «Прошло ли оно», — поинтересовался журналист. «Нет», — ответил Путин.

Напомним, следующие президентские выборы назначены на март 2018 года. Предвыборная кампания стартует в декабре 2017 года. Отметим, о намерении претендовать на президентское кресло уже заявил оппозиционный политик Алексей Навальный. Однако он не сможет баллотироваться из-за срока по делу «Кировлеса».

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