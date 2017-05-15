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15.05.17 / 13:20 Новости / Политика / Россия и мир

Путин о хакерской атаке: Ничего хорошего в этом нет

Виноваты спецслужбы США, а виноватых, как всегда, ищут там, где их нет

Путин Хакерская атакаПрезидент России Владимир Путин прокомментировал хакерскую атаку на сервера МВД, РЖД, Сбербанка и других компаний по России и миру. В понедельник он сказал, что «ничего хорошего в этом нет».

Путин подчеркнул, что установлено, что первичным источником вируса являлись спецслужбы США. При этом, добавил президент, всегда ищут виноватых там, где их нет.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу произошло массовое заражение вирусом компьютеров почти в 100 странах. Самое большое количество зараженных компьютеров зафиксировано в России. Сильнее всего пострадали систему МВД, РЖД, Сбербанка. Вирус называется WannaCry, его создатели, по данным Times, получили $42 тыс. в результате этой кибератаки.

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