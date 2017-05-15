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15.05.17 / 14:42 Новости / Россия и мир

Росстандарт отзывает 14 тыс. Audi в России

Ремонт для владельцев проведут бесплатно

Audi Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии согласовало с российским подразделением Volkswagen отзыв 14 018 автомобилей марки Audi. Об этом Росстандарт сообщил в понедельник.

Росстандарт отзовет модели A4, A5, A6 и Q5, поступившие в продажу с 2012 по 2017 годы. Причина отзыва — возможность появления посторонних частиц в охлаждающей жидкости дополнительного насоса, что может привести к его блокировке и перегреву. «Фольксваген Груп Рус» — российский дилер Audi — бесплатно обновит на отозванных автомобилях ПО блока управления двигателя и заменит неисправные дополнительные насосы.

Напомним, ранее Volkswagen отозвал более 43 тыс. автомобилей марки Skoda в России из-за возможного повреждения аккумулятора давления. В апреле Росстандарт сообщал об отзыве более 2 тыс. кроссоверов Q5. Ранее об отзыве Audi, а также Lada Kalina и Lada Granta рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Ранее в марте «Автоваз» уже отзывал две модели Lada по причине проблем топливной или паровой трубки.

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