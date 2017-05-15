Смольный: РПЦ не направляла заявку на передачу Исаакия Городские власти изучают общественное мнение

Правительство Петербурга не получало заявку от РПЦ на передачу Исаакиевского собора. Об этом сообщил в понедельник депутат ЗакСа от партии «Яблоко» Борис Вишневский.

В ответе на запрос группы депутатов, направленных губернатору Петербурга, Георгий Полтавченко сообщил, что городские власти в настоящее время изучают общественное мнение по вопросу передачи собора церкви. При этом Полтавченко не стал комментировать возможность проведения референдума.

Напомним, Георгий Полтавченко сообщил о передаче Исаакиевского собора в введение РПЦ 10 января текущего года. Завершить процедуру передачи планировалось к Пасхе, но из-за теракта в петербургского метро 3 апреля, было решено отложить передачу.