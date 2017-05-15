Глава Минэнерго Саудовской Аравии подтвердил намерение приехать на ПМЭФ-2017 Форум пройдет с 1 по 3 июня

Глава министерства энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих подтвердил намерение приехать на петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом он сказал в понедельник.

Аль-Фалих сказал, что получил приглашение от министра энергетики России Александра Новака. Также арабский чиновник сообщал, что намерен изучить нефтяную промышленность России и улучшить сотрудничество двух стран.

О том, что аль-Фалих может приехать на ПМЭФ-2017, стало известно в апреле. Тогда о приглашении рассказал Александр Новак.

Напомним, в этом году из-за Кубка конфедераций FIFA форум пройдет раньше. Его устроят уже 1-3 июня.