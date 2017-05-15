Все новости

15.05.17 / 11:40 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Глава Минэнерго Саудовской Аравии подтвердил намерение приехать на ПМЭФ-2017

Форум пройдет с 1 по 3 июня

Глава министерства энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих подтвердил намерение приехать на петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом он сказал в понедельник.

Аль-Фалих сказал, что получил приглашение от министра энергетики России Александра Новака. Также арабский чиновник сообщал, что намерен изучить нефтяную промышленность России и улучшить сотрудничество двух стран.

О том, что аль-Фалих может приехать на ПМЭФ-2017, стало известно в апреле. Тогда о приглашении рассказал Александр Новак.

Напомним, в этом году из-за Кубка конфедераций FIFA форум пройдет раньше. Его устроят уже 1-3 июня.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

110 SQL queries done. Page generation took 0,160 seconds.