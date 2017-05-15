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15.05.17 / 18:29 Новости / Россия и мир

Китай выделит Фонду Шелкового пути $14,5 млрд

Экспортно – импортный банк Китая, по словам Цзиньпина, готов выделить целевой кредит на 130 млрд юаней

китайКитай планирует выделить $14,5 млрд Фонду Шелкового пути. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, Экспортно – импортный банк Китая, по словам Цзиньпина, готов выделить целевой кредит на 130 млрд юаней. Средства направят на проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

Напомним, Китай выступил с предложением о создании экономического пояса «Шелковый путь» в 2013 году. В рамках проекта будут построены сеть железных дорог и автомобильных трасс. Фонд Шелкового пути был создан в 2014 году для финансирования инфраструктурных проектов.

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