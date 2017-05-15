Российские авиакомпании начинают льготные перевозки в Крым Спецтариф до Симферополя будет действовать до конца ноября 2017 года

В России семь авиакомпаний начинают льготные перевозки из 36 городов страны в Симферополь. Акция стартует в понедельник, 15 мая, ранее сообщили в Росавиации.

На реализацию этой программы государство выделило около 475,4 млн рублей из бюджета. В Росавиации планируют, что за почти семь месяцев авиакомпании перевезут более 140 тыс. пассажиров.

В зависимости от дальности перелета стоимость билета будет разниться от 2,5 тыс. до 12,5 тыс. рублей. В программу субсидированных рейсов вошли 36 городов России. Самые дешевые билеты (2,5 тыс.) будут из Курска, Воронежа, Липецка, Волгограда, Саратова, Ярославля, а самый дорогой билет в Крым (12,5 тыс.) – из Магадана. Москва и Петербург в программу не попали.

Ранее в Росавиации сообщили, что полеты будут выполнять компании «Уральские авиалинии», Red Wings, «Саратовские авиалинии», «Алроса», S7, «Ижавиа» и «Аэрофлот». Билет по спецтарифу смогут приобрести граждане РФ до 23 лет, а также мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет. Кроме того, доступ к дешевым билетам получат инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее лицо, а также инвалиды с детства II и III группы.