СМИ: Правительственные войска Сирии вернули под контроль военный аэродром рядом с Алеппо Войска начали наступление на город Мескена

Сирийские войска вернули под контроль военный аэродром Эль Джарах недалеко от Алеппо. Об этом накануне сообщил источник знакомый с ситуацией.

По информации портала Syria Al An, помимо аэродрома войска освободили несколько соседних деревень. В целом в этом регионе правительственные силы с начала года освободили около 170 поселений. В настоящее время войска наступают на подконтрольную террористам Мескену. Это последний оплот боевиков в этом регионе.

После освобождения Эль Джараха под контролем ИГ остается еще один аэродром Эль-Хамдан недалеко от границы с Ираком.

Отметим, в настоящее время «Силы демократической Сирии» наступают на город Ракка. Эль-Ракка считается главным форпостом боевиков «Исламского государства» в Сирии.