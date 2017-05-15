СМИ: Правительственные войска Сирии вернули под контроль военный аэродром рядом с Алеппо

Сирийские войска вернули под контроль военный аэродром Эль Джарах недалеко от Алеппо. Об этом накануне сообщил источник знакомый с ситуацией.
По информации портала Syria Al An, помимо аэродрома войска освободили несколько соседних деревень. В целом в этом регионе правительственные силы с начала года освободили около 170 поселений. В настоящее время войска наступают на подконтрольную террористам Мескену. Это последний оплот боевиков в этом регионе.
После освобождения Эль Джараха под контролем ИГ остается еще один аэродром Эль-Хамдан недалеко от границы с Ираком.
Отметим, в настоящее время «Силы демократической Сирии» наступают на город Ракка. Эль-Ракка считается главным форпостом боевиков «Исламского государства» в Сирии.
112 SQL queries done. Page generation took 0,127 seconds.
Новости партнеров: