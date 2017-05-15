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15.05.17 / 18:58 Новости / Петербург и Ленобласть

Застройщика ЖК «Александровский» оштрафуют за свалку в районе Гуммолосары

На 100-250 тыс. рублей

свалка мусорЗастройщика ЖК «Александровский» — ООО «Пушкин» — оштрафуют за свалку, образованную в районе Гуммолосары. Об этом в понедельник АБН сообщил координатор движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев.

Свалка бытовых отходов была расположена возле садоводства «Лшуапк» и стоящегося ЖК «Инкери». В конце апреля после жалобы местных жителей мусор убрали.

Государственная-административно техническая инспекция (ГАТИ) провела проверку, по результатам которой возбудили дело в отношении собственника земли – ООО «Пушкин». Теперь компании грозит штраф в размере 100-250 тыс. рублей. Деньги пойдут в местный бюджет города Пушкин.

Отметим, ранее «Гражданин Пушкин» обнаружил еще одну свалку в Пушкинском районе. Она находилась на территории поселка Шушары возле школы №93. Мусор был на территории компании ФСК «Лидер», которой грозит штраф в размере 100-300 тыс. рублей.

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