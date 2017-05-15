Сервис «Яндекс.Новости» работает с перебоями Раздел с новостями не открывается

Сервис «Яндекс.Новости» работает с перебоями. В понедельник сервис стал труднодоступен для пользователей.

Ранее стало известно о планах «Яндекса» и ЦИК создать карту участков для граждан, которые голосуют не по прописке. В настоящий момент ведомство и компания не заключили соглашение.

Карта поможет избирателям найти участки, ближайшие к пользователю карты. Пакет поправок, включающий отмену открепительных, был внесен в Госдуму в середине апреля. Документ был принят в первом чтении. Система голосования без открепительных удостоверений разработана ЦИК.