Сервис «Яндекс.Новости» работает с перебоями. В понедельник сервис стал труднодоступен для пользователей.
Ранее стало известно о планах «Яндекса» и ЦИК создать карту участков для граждан, которые голосуют не по прописке. В настоящий момент ведомство и компания не заключили соглашение.
Карта поможет избирателям найти участки, ближайшие к пользователю карты. Пакет поправок, включающий отмену открепительных, был внесен в Госдуму в середине апреля. Документ был принят в первом чтении. Система голосования без открепительных удостоверений разработана ЦИК.
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