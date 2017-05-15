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15.05.17 / 16:28 Новости / Россия и мир

Сервис «Яндекс.Новости» работает с перебоями

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Яндекс.Новости

Фото rosgsm.ru

Сервис «Яндекс.Новости» работает с перебоями. В понедельник сервис стал труднодоступен для пользователей.

Ранее стало известно о планах «Яндекса» и ЦИК создать карту участков для граждан, которые голосуют не по прописке. В настоящий момент ведомство и компания не заключили соглашение.

Карта поможет избирателям найти участки, ближайшие к пользователю карты. Пакет поправок, включающий отмену открепительных, был внесен в Госдуму в середине апреля. Документ  был принят в первом чтении. Система голосования без открепительных удостоверений разработана ЦИК.

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