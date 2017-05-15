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15.05.17 / 00:47 Новости / Россия и мир / Спорт

«Рома» нанесла первое поражение «Ювентусу» с середины января 2017 года

Римляне отстают на 4 очка от туринцев за два тура до конца чемпионата

футбол мяч нога«Рома» выиграла у Ювентуса в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу. Матч прошел накануне на римском стадионе «Олимпико».

Итоговый счет встречи – 3:1. На 21 минуте гости открыли счет усилиями Марио Лемина. Через четыре минуты точный удар Де Росси восстановил равенство на табло (25 минута). В начале второго тайма форвард «волков Эль-Шаарави вывел «Рому» вперед, а на 65 минуте Найнгголан установил окончательный счет матча.

Для «Ювентуса» это поражение стало первым в чемпионате Италии с 15 января 2017 года. Тогда «старая синьора» уступила «Фиорентине» (1:2).

За два тура до конца чемпионата туринский клуб занимает первое место с 85 очками в активе. «Рома» расположилась сразу за «Ювентусом». От туринцев римский клуб отделяют 4 очка.

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