«Рома» нанесла первое поражение «Ювентусу» с середины января 2017 года Римляне отстают на 4 очка от туринцев за два тура до конца чемпионата

«Рома» выиграла у Ювентуса в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу. Матч прошел накануне на римском стадионе «Олимпико».

Итоговый счет встречи – 3:1. На 21 минуте гости открыли счет усилиями Марио Лемина. Через четыре минуты точный удар Де Росси восстановил равенство на табло (25 минута). В начале второго тайма форвард «волков Эль-Шаарави вывел «Рому» вперед, а на 65 минуте Найнгголан установил окончательный счет матча.

Для «Ювентуса» это поражение стало первым в чемпионате Италии с 15 января 2017 года. Тогда «старая синьора» уступила «Фиорентине» (1:2).

За два тура до конца чемпионата туринский клуб занимает первое место с 85 очками в активе. «Рома» расположилась сразу за «Ювентусом». От туринцев римский клуб отделяют 4 очка.