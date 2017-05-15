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15.05.17 / 16:50 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургский метрополитен назвал точную дату запуска Wi-Fi

30 мая

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Фото АБН

Фото АБН

ГУП «Петербургский метрополитен» назвал точную дату запуска Wi-Fi на четвертой («оранжевой») линии. Об этом АБН сообщили в метро в понедельник.

Запуск беспроводного интернета запланирован на 30 мая. Пока идет тестирование Wi-Fi на станциях и в тоннеле «оранжевой» линии.

Отметим, тестирование бесплатного беспроводного доступа в интернет на четвертой линии началось в апреле. Срок запуска Wi-Fi откладывали дважды – до этого интернет петербуржцам обещали в феврале и марте.

В настоящее время установка шкафов, которые будут раздавать интернет, идет на пятой («фиолетовой») линии метро. Wi-Fi во всем метрополитене Петербурга должен заработать к концу 2017 года.

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