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16.05.17 / 07:18 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство выделило 4,25 млрд рублей на развитие вузов

Их можно потратить на связь, транспорт и комуслуги

4,25 млрд рублей

Фото АБН

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении порядка 4,25 млрд рублей на поддержку высших учебных заведений России. Соответствующий документ обнародован во вторник.

Согласно тексту документа, средства будут направлены Минобрнауки России (около 3,15 млрд рублей) и Минкультуры (1,1 млрд рублей). Их можно будет потратить на содержание имущества, связь, транспорт и оплату коммунальных услуг.

Отметим, в начале этого года Минобрнауки России направило порядка 2,87 млрд рублей вузам страны на научные проекты. Поддержку получат около 176 учебных заведений. До этого стало известно, что дополнительные ассигнования получат творческие вузы с января 2017 года. Общая сумма составит порядка 1,1 млрд рублей.

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