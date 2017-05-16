Администраторы Telegram-каналов сообщили о возможной блокировке мессенджера в России Telegram якобы получил уведомление от Роскомнадзора

Администраторы Telegram-каналов и пользователи сервиса направили петицию основателю мессенджера Павлу Дурову с просьбой не допустить его блокировки в России. Об этом стало известно накануне.

По информации авторов петиции, Telegram уже якобы получил запрос на передачу сведений о себе для реестра организаторов распространения информации (ОРИ) от Роскомнадзора, однако до сих пор не ответил на уведомление ведомства. Согласно российскому законодательству, Роскомнадзор должен направить еще один запрос и, если не получит ответа, может заблокировать мессенджер.

Напомним, ранее надзорное ведомство заблокировало сайты BlackBerry Messenger, Imo, Line, Vchat и Zello. Сервисы не передали Роскомнадзору сведения для включения в реестр организаторов распространения информации. Тогда представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что будет заблокирован доступ не только к сайтам мессенджеров, но и к их приложениям. В беседе с газетой «Ведомости» он отметил, что вопрос о блокировке Telegram может обсуждаться ведомством после того, как такое решение будет принято.