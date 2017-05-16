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16.05.17 / 07:49 Новости / Россия и мир

При разгоне акции протеста в Венесуэле пострадали люди

Два человека погибли

Фото: kommersant.ru

Фото: kommersant.ru

Полиция применила слезоточивый газ во время разгона акции протеста в Валенсии, Венесуэла, есть раненные дробью, прошли многочисленные задержания. Об этом накануне сообщил мэр муниципии Сан-Диего Энсо Скарано в своем аккаунте в Twitter.

По информации представителей власти, в штате Тачира в ходе уличных акций протеста погибли два человека. Это 17-летний подросток и 33-летний мужчина, погибший от пули полицейского.

Накануне в Венесуэле прошли массовые акции протеста несогласных с политикой президента страны Николаса Мадуро. В некоторых регионах для разгона демонстрантов правоохранители применили слезоточивый газ. Напомним, демонстрации в Венесуэле не останавливаются более месяца. Согласно данным неправительственной организации «Центр мониторинга за социальной конфликтностью» по состоянию на 9 мая в стране погибли 44 человека в ходе акций протеста, пострадали — более 1 тыс.

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