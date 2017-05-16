Авианосец Carl Vinson останется у побережья Кореи на неопределенный срок Поскольку дата окончания совместных учений пока неизвестна

Американская ударная группировка во главе с авианосцем Carl Vinson останется возле берегов Южной Кореи на неопределенный срок. Об этом сообщил официальный представитель министерства национальной обороны Республики Корея Чан Ук во вторник.

По его словам, группировка должна провести совместные учения с Южной Кореей. Однако в настоящее время дата их окончания не установлена.

Напомним, ударная группировка США прибыла в район Корейского полуострова около месяца назад. Ее основная задача — проведение маневров с союзниками и оказание давления на КНДР. Ранее Пхеньян осуществил пуск очередной баллистической ракеты. Она пролетела около 800 км и упала в Японское море.