Специалист Google связал WannaCry с северокорейскими хакерами Компания Symantec также нашла некоторые связи, но не доказательства

Специалист по информационной безопасности интернет-компании Google Нил Мехта нашел соответствия в коде вируса-вымогателя WannaCry и коде вредоносных программ, которыми ранее предположительно пользовались северокорейские хакеры группировки Lazarus. Об этом эксперт сообщил накануне в своем аккаунте в Twitter.

Однако, как отмечают отраслевые издания, совпадения в части кода не являются стопроцентным доказательством причастности группировки к хакерской атаке. В то же время компания Symantec, работающая в сфере кибербезопасности, также нашла общий фрагмент кода, передает ресурс Cyberscoop.

Ранее специалист компании «Лаборатория Касперского» Александр Гостев также предположил, что вирус WannaCry могли создать хакеры Lazarus. Добавим, эта группировка, в частности, подозревается в организации кибератаки на Центробанк Бангладеш в 2016 году. Тогда из ЦБ было похищено порядка $81 млн. Всемирная кибератака, затронувшая более 150 гстран, с помощью вируса-вымогателя WannaCry началась в пятницу, 12 мая.