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16.05.17 / 04:27 Новости / Россия и мир

В России могут создать госструктуру для регулирования Big Data

Финансировать ее работу будут операторы с доходов от рекламы

Компьютер-клавиатура gazeta.ruВ России могут создать государственную структуру для регулирования «больших пользовательских данных» (Big Data). Об этом во вторник пишет газета «Ведомости».

Предполагается, что госструктура будет собирать данные у всех операторов — госорганов, юридических и физических лиц. Финансировать ее работу, вероятно, будут сами операторы, платя процент с доходов от рекламы.

По сведениям издания, этот процент может составить около 2%. Так, «Яндекс», который получил 19 млрд рублей от рекламы в первом квартале 2017 года, гипотетически заплатит 380 млн рублей. Компания Mail.ru Group, с рекламным доходом 4,8 млрд рублей, направит в фонд порядка 96 млн рублей.

При этом госоператором Big Data, предположительно, может выступить радиочастотная служба при Роскомнадзоре, а реестр операторов может вести само ведомство. Контроль за обработкой Big Data также предлагается предать Роскомнадзору.

Однако, по мнению представителя Mail.ru Group, инициатива негативно отразится на развивающемся рынке «больших данных». Он считает, что в России правильно было бы применить модель саморегулирования, как это сделано, например, в Китае. Идею саморегулирования также поддерживает директор «Мегафона» по связям с госорганами Дмитрий Петров. Представитель МТС Дмитрий Солодовников полагает, что «госоператор чреват необоснованной монополией».

По материалам: vedomosti.ru

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