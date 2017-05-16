Госстройнадзор разрешил ввод части ЖК «Лондон-парк» в Петербурге Ближайшие вводы запланированы на конец года

В Петербурге Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа первой очереди долгостроя ЖК «Лондон-парк». Об этом во вторник сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

«Плохо, что с таким опозданием (более 8 лет задержки — АБН), но хорошо, что наконец-то достроили. По всем этапам дальнейшего строительства «Лондон-Парка» контроль будет неослабевающим», — пообещал заместитель градоначальника.

Первый этап включает два 30-этажных здания на 575 квартир. Общая площадь 24,13 тыс. кв. м. Следующие этапы первой очереди, как ожидаю в Смольном, сдадут в конце этого года.

Компания ЛЭК строила ЖК «Лондон-парк» с 2006 года. Первую очередь застройщик обещал сдать в 2008 году, вторую — в 2009 году. Однако ЛЭК оказалась в сложной финансовой ситуации. Компания прошла ребрендинг и в настоящее время называется Л1.