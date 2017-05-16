Все новости

16.05.17 / 08:07 Новости / Россия и мир

Маккейн: У президента США есть право распространять секретную информацию

Комментировать инцидент с предполагаемой передачей таких данных Лаврову сенатор не стал

Джон Маккейн, фото Госдепартамента СШАСенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм полагают, что президент США Дональд Трамп, как верховный главнокомандующий, имеет право на распространение секретной информации, хотя в данном случае это было делать нежелательно. Об этом говорится в совместном заявлении сенаторов, распространенном во вторник.

Однако как-либо комментировать инцидент с предполагаемой передачей таких данных министру иностранных дел России Сергею Лаврову сенаторы пока отказались. Они сообщили, что необходимо собрать больше информации для формирования объективной картины.

В то же время сенатор от демократической партии Ричард Дублин считает, что разглашение секретных данных «безрассудно». Накануне газета The Washington Post распространила материал, в котором сказано, что Дональд Трамп во время встречи с Сергеем Лавровым якобы передал ему секретные сведения, касающиеся террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По сведениям издания, эта информация была раскрыта в рамках соглашения по обмену разведданными. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что на переговорах не обсуждались источники или методы сбора разведданных.

По материалам: ria.ru
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

110 SQL queries done. Page generation took 0,120 seconds.