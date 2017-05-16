Маккейн: У президента США есть право распространять секретную информацию

Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм полагают, что президент США Дональд Трамп, как верховный главнокомандующий, имеет право на распространение секретной информации, хотя в данном случае это было делать нежелательно. Об этом говорится в совместном заявлении сенаторов, распространенном во вторник.
Однако как-либо комментировать инцидент с предполагаемой передачей таких данных министру иностранных дел России Сергею Лаврову сенаторы пока отказались. Они сообщили, что необходимо собрать больше информации для формирования объективной картины.
В то же время сенатор от демократической партии Ричард Дублин считает, что разглашение секретных данных «безрассудно». Накануне газета The Washington Post распространила материал, в котором сказано, что Дональд Трамп во время встречи с Сергеем Лавровым якобы передал ему секретные сведения, касающиеся террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По сведениям издания, эта информация была раскрыта в рамках соглашения по обмену разведданными. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что на переговорах не обсуждались источники или методы сбора разведданных.
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