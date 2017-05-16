На Дальнем Востоке за сутки сгорело 843 га леса Пожары тушили почти 500 человек

На Дальнем Востоке за прошедшие сутки сгорело около 843 га лесного фонда. Об этом во вторник сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

Сообщается, что в ДФО действовало 26 очагов возгорания: в Якутии, Хабаровском крае, Амурской и Магаданской областях. С пожарами боролись около 500 человек и более 80 единиц спецтехники.

Добавим, по последним данным, с начала пожароопасного периода в этом году в регионе возникло 793 пожара на площади 112,6 тыс. га. В прошлом году за этот же период было зарегистрировано 697 очагов возгорания на площади 604 тыс. га. Накануне президент России Владимир Путин провел рабочую встречу в Иркутске по вопросам ликвидации последствий лесных пожаров. Ранее стало известно, что правительство выделит почти 143 млн рублей жителям Бурятии и Иркутской области, пострадавшим от лесных пожаров.