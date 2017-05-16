В офисе «Инвалидов войны» прошли обыски По делу о растарте

В офисе общественной организации «Инвалиды войны» прошли обыски. Об этом сообщили в организации.

По данным «Коммерсанта», обыски начались около 09:00 по московскому времени 15 мая. Они были связаны с расследованием уголовного дела о растрате. Следственные мероприятия продолжались до 19:00.

По словам представителей организации, все, что изъяли оперативники, поместилось в «одну картонную коробку из-под ксерокса». Большую часть документов изъяли из кабинета главы организации Андрея Чепурного. Сам он находился в командировке. Двум другим руководителям «Инвалидов войны» — Валерию Сайфуллину и Геннадию Саксонову — выдали повестки с вызовами на допрос.

Обыски связаны с расследованием дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ. По данным следствия, неизвестный руководитель «Инвалидов войны» и Центра восстановительной терапии им. Лиходея, принадлежащего организации, в 2014 году совершил растрату бюджетных средств на ремонт двух частных квартиры в Москве. Позднее в деле появилось еще несколько таких эпизодов.

Напомним, ранее на заседании оргкомитета «Победа» Андрей Чепурной пожаловался президенту России Владимиру Путину на сенатора Франца Клинцевича, который, по его словам, использует административный ресурс для того, чтобы уничтожить «Инвалидов войны». Кроме того, заявил Чепурной, Клинцевич открыто называет спикера Госдумы Вячеслава Володина преемником Путина.