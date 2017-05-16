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16.05.17 / 00:52 Новости / Россия и мир

«Платон» собрал более 25 млрд рублей с момента запуска

В системе зарегистрировано более 833 тыс. транспортных средств

платон 7С момента запуска системы «Платон» поступления денежных средств в Дорожный фонд составили порядка 25,1 млрд рублей. Об этом накануне сообщили в министерстве транспорта России.

По состоянию на 15 мая этого года в системе зарегистрировано более 833 тыс. грузовиков массой более 12 тонн. В ведомстве отметили, что прирост регистрации за прошедший месяц составил 17,9 тыс. автомобилей.

За счет собранной суммы в прошлом году было отремонтировано более 1 тыс. км дорог, профинансировано строительство семи мостов и реконструкция 24 аварийных путепроводов. Напомним, российская система «Платон» создана для взимания платы с большегрузов для возмещения причиняемого ими вреда федеральным трассам. С 15 апреля в системе «Платон» начали действовать новые тарифы. Теперь водители должны заплатить 1,91 руб./км вместо 1,53 руб./км.

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