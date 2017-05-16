Хакеры потребовали выкуп за похищенный ими фильм Disney – СМИ Предположительно, это новая часть «Пиратов Карибского моря»

Группа хакеров похитила один из ещё не вышедших на экраны фильмов производства компании The Walt Disney Company и потребовала за него «огромную сумму» в криптовалюте. Об этом накануне сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой на главу компании Роберта Айгера.

Злоумышленники намерены публиковать отрывки фильма до тех пор, пока не получат выкуп. По данным издания Deadline, речь, предположительно, идет о картине «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Роберт Айгер не стал озвучивать название киноленты, однако сообщил, что компания не собирается платить. К расследованию привлечены федеральные следователи.

Ранее хакеры из группы The Dark Overlord опубликовали десять серий нового сезона ленты «Оранжевый – хит сезона», премьера которой должна была состояться в июне этого года. Они сделали это после отказа компании Netflix заплатить выкуп. Добавим, премьера пятой части «Пиратов Карибского моря» назначена на 26 мая.