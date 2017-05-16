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16.05.17 / 00:11 Новости / Россия и мир / Спорт

Россия обошла Латвию на ЧМ по хоккею

Счет – 5:0

Сборная России по хоккеюСборная России по хоккею обошла команду Латвии в матче группового этапа Чемпионата мира-2017. Встреча состоялась накануне в Кельне.

Итог игры — 5:0 в пользу россиян. Шайбы забросили Богдан Киселевич, Иван Телегин, Владислав Наместников, Никита Кучеров, Антон Белов.

Благодаря этой победе команда вышла в лидеры в группе А. У российской сборной 17 очков. Добавим, во вторник, 16 мая россияне выйдут на лед со сборной США. В настоящее время у соперников 15 очков.

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