Россия обошла Латвию на ЧМ по хоккею Счет – 5:0

Сборная России по хоккею обошла команду Латвии в матче группового этапа Чемпионата мира-2017. Встреча состоялась накануне в Кельне.

Итог игры — 5:0 в пользу россиян. Шайбы забросили Богдан Киселевич, Иван Телегин, Владислав Наместников, Никита Кучеров, Антон Белов.

Отличный матч для сборной России сопровождает отличная статистика. 2/2 в большинстве — это ли не повод радоваться? pic.twitter.com/gs8tzTvwlB — Хоккей России (@russiahockey) 15 мая 2017 г.

Благодаря этой победе команда вышла в лидеры в группе А. У российской сборной 17 очков. Добавим, во вторник, 16 мая россияне выйдут на лед со сборной США. В настоящее время у соперников 15 очков.