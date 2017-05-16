Россия обошла Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею обошла команду Латвии в матче группового этапа Чемпионата мира-2017. Встреча состоялась накануне в Кельне.
Итог игры — 5:0 в пользу россиян. Шайбы забросили Богдан Киселевич, Иван Телегин, Владислав Наместников, Никита Кучеров, Антон Белов.
Отличный матч для сборной России сопровождает отличная статистика. 2/2 в большинстве — это ли не повод радоваться? pic.twitter.com/gs8tzTvwlB
— Хоккей России (@russiahockey) 15 мая 2017 г.
Благодаря этой победе команда вышла в лидеры в группе А. У российской сборной 17 очков. Добавим, во вторник, 16 мая россияне выйдут на лед со сборной США. В настоящее время у соперников 15 очков.
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