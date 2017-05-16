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16.05.17 / 10:39 Новости / Россия и мир

Власти Украины расширили санкции против России

Ограничительные меры коснулись «Яндекса»

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Украина расширила ограничительные меры в отношении российских юридических и физических лиц. Об этом сообщили в администрации украинского президент Петра Порошенко во вторник.

В расширенный список вошли 1,228 тыс. человек, и 468 организаций и компаний. В числе последних «Яндекс», социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», а также Mail.ru.

Напомним, президент Петер Порошенко говорил о возможности усиления санкций в отношении России в феврале текущего года. Свое решение он объяснил признанием Россией паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Порошенко отмечал, что эти действия «несовместимы с выполнением минских договоренностей».

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