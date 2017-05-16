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16.05.17 / 13:37 Новости / Россия и мир / Экономика

Собянин рассказал о возобновлении роста зарплат москвичей

Мэр ожидает роста доходов

москва сити 2do2go.ruВ Москве возобновился рост заработной платы. Об этом во вторник заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 

По словам Собянина, прирост заработной платы в два раза превышает инфляцию. Политик добавил, что рост зарплат приведет к росту доходов москвичей.

Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян начали повышаться. Он напомним о том, что доходы граждан, «к сожалению», упали во время кризиса.

Также накануне Центробанк опубликовал доклад «Валютный курс и конкурентоспособность экономики». Эксперты ЦБ предположили, что слабая валюта может помешать росту зарплат россиян.

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