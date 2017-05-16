The Washington Post случайно опубликовала номер телефона главы Пентагона

Газета The Washington Post непреднамеренно опубликовала личный номер телефона главы министерства обороны США Джеймса Мэттиса. Об этом сообщили в редакции издания накануне.
Как пишет газета, она разместила фотографию президента США Дональда Трампа и его телохранителя Кита Шиллера, в руках у которого была кипа бумаг, на одном из листов было четко видно имя главы Пентагона и его мобильный номер. О недоразумении редакции сообщил читатель.
Один из журналистов The Washington Post проверил номер телефона. На другом конце провода якобы сработал автоответчик Джеймса Мэттиса. В настоящее время фотография удалена из публикации. Пентагон никак не прокомментировал произошедшее.
110 SQL queries done. Page generation took 0,129 seconds.
Новости партнеров: