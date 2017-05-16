The Washington Post случайно опубликовала номер телефона главы Пентагона Редакция заметила ошибку благодаря своему читателю

Газета The Washington Post непреднамеренно опубликовала личный номер телефона главы министерства обороны США Джеймса Мэттиса. Об этом сообщили в редакции издания накануне.

Как пишет газета, она разместила фотографию президента США Дональда Трампа и его телохранителя Кита Шиллера, в руках у которого была кипа бумаг, на одном из листов было четко видно имя главы Пентагона и его мобильный номер. О недоразумении редакции сообщил читатель.

Один из журналистов The Washington Post проверил номер телефона. На другом конце провода якобы сработал автоответчик Джеймса Мэттиса. В настоящее время фотография удалена из публикации. Пентагон никак не прокомментировал произошедшее.